Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino e l’Amministrazione tutta, comunicano che anche quest’anno, tutti i venerdì, sabato e domenica, a partire da stasera e fino al 25 Agosto prossimo sarà attivo il servizio gratuito denominato “Bus per la Movida in sicurezza” che consentirà di raggiungere la località di Marina di Palma direttamente dalla Città ed attraversando Capreria e ritornare in Città a fine serata.

“Mi preme ringraziare la società Autolinee Greco per la collaborazione – dice il primo cittadino palmese – Obiettivo della mia amministrazione è quella di fare godere al meglio l’ estate in tutta sicurezza”.