Un trentenne, di nazionalità indiana, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Trapani. Su di lui era stato spiccato un mandato di cattura internazionale, emesso a maggio dalle autorità giudiziarie indiane. E’ accusato di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e di estorsioni ed omicidi. L’arresto è avvenuto in seguito ad una segnalazione dell’Interpol. L’indagato era giunto in Italia ad ottobre del 2023 ed aveva richiesto la protezione internazionale fissando la propria dimora a Trapani dove lunedì è stato rintracciato dagli agenti e condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove tutt’ora si trova in seguito alla convalida dell’arresto da parte della Corte d’Appello di Palermo, in attesa della sua estradizione.