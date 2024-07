Famiglie indigenti, agevolazioni Bonus figli. Sono tre le scadenze per fasce: per bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 30 giugno 2024, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 6 settembre; per nascite o adozioni dal 1 luglio al 30 settembre 2024, il termine ultimo è il 25 ottobre; per chi accoglie un bambino dal 1 ottobre al 31 dicembre 2024, le domande devono essere inviate entro il 14 febbraio 2025. Il bonus nascita da mille euro è per i nuclei familiari con Isee non superiore a tremila euro. La Regione ha comunicato l’avviso rivolto ai neogenitori siciliani o a chi esercita la patria potestà e ha stanziato oltre 1,4 milioni di euro per questo intervento. Le richieste vanno presentate al Comune.

Giovanni Blanda