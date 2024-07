Un uomo di 74 anni e’ morto a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione a Messina. La tragedia e’ avvenuta nella notte ad Altolia, villaggio collinare nella zona sud della citta’. Le fiamme si sono sviluppate mentre l’anziano, che viveva da solo, stava dormendo. Il corpo e’ stato trovato semicarbonizzato.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. Non e’ stato facile per i soccorritori arrivare all’abitazione che e’ raggiungibile attraverso una strada stretta. Sono state necessarie circa due ore per spegnere l’incendio.