L’ Arcidiocesi di Agrigento con il Centro per la Cultura e la Comunicazione e il settimanale “L’Amico del Popolo”, invitano alla presentazione del libro di Papa Francesco “LIFE. La mia storia nella Storia” (edizioni HarperCollins) che si terra venerdì 26 luglio 2024 alle ore 19:45 nella Chiesa all’aperto (via Ischia) di San Leone, Agrigento. Massimo Musso, docente di “Storia della Spiritualità” presso lo Studio Teologico “San Gregorio Agrigentino” dialoga con Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e co-autore, della prima autobiografia di Papa Francesco. Concluderà il momento, mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.

Nel raccontare in questo libro per la prima volta la storia della sua vita, ripercorsa attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità negli ultimi ottant’anni, Papa Francesco condivide le origini di quelle idee che in molti considerano audaci e che contraddistinguono il suo pontificato: dalle coraggiose dichiarazioni contro la povertà e la distruzione ambientale, alle dirette esortazioni ai leader mondiali affinché traccino una rotta diversa su temi come il dialogo tra i popoli, la corsa agli armamenti, la lotta alle diseguaglianze.

Dallo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 1939 – quando il futuro Pontefice aveva quasi tre anni – fino ai giorni nostri, Jorge Mario Bergoglio prende per mano le lettrici e i lettori accompagnandoli con i suoi ricordi lungo un viaggio straordinario attraverso i decenni.

La voce del Papa, con le sue personalissime memorie, si alterna a quella di un narratore – Fabio Marchese Ragona – che in ogni capitolo ricostruisce lo scenario storico in cui si inseriscono.Nelle parole del Pontefice: “LIFE vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto il nostro pianeta, per non ripetere più gli errori del passato.”