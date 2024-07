Avviati all’Arnas Garibaldi i progetti “Totem Cassa” e Totem Elimina, con l’installazione di sei colonne ed oltre venti monitor, per la gestione automatizzata dell’accoglienza presso il i presidi “Garibaldi-Centro” e “Garibaldi-Nesima”, interamente finanziati con fondi di cui al D.A. n. 54/2022 dell’Assessorato della Salute Regione Siciliana.

Grazie a questi innovativi sistemi, progettati e realizzati dalla società BBS di Brescia, gli utenti hanno la possibilità di pagare le prestazioni ambulatoriali, ritirare e stampare i referti di laboratorio analisi, nonchè effettuare l’auto-accettazione delle prestazioni del laboratorio analisi in totale autonomia senza code agli sportelli.

Dotato di un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva, attraverso pochissimi passaggi con la tessera sanitaria, il Totem riconosce l’utente, legge il codice a barre della prestazione o della ricetta elettronica, e attiva il pagamento stampando la relativa fattura.

Inoltre l’accesso ai servizi avviene in modo controllato grazie alla gestione intelligente dei “Totem Elimina Code”.

Se l’utente è in attesa per la propria prestazione, infatti, può stampare direttamente il proprio ticket, definendo la sua priorità (es. donne in gravidanza) nel contesto generale delle attese.

Peraltro, nel caso in cui l’utente fosse in ritardo, il sistema lo accoda agli utenti prenotati con messaggi personalizzati in funzione dell’orario di arrivo.

Se invece l’utente desidera prenotare una prestazione, il sistema riconosce l’utente dalla sua tessera sanitaria e lo accoglie nello slot di prenotazione, gestendo l’agenda in base ai servizi richiesti.

Nondimeno, allo scopo di garantire un’adeguata accoglienza, il sistema stampa sul ticket anche un QR Code che, attivato dall’App del Garibaldi – scaricabile dagli store Google e presto anche da Apple store – guida l’utente nel percorso per raggiungere l’ambulatorio scelto visualizzando una mappa.

“Il progetto oltre alla componente software e hardware – è spiegato in una nota – ha visto anche la realizzazione di oltre sessanta cartelli di segnaletica interna, i quali supportano gli utenti in modo semplice e chiaro mentre sono in attesa agli ambulatori. Siffatta innovazione rappresenta un esempio virtuoso di accoglienza, in grado di permettere agli utenti di accedere con facilità alla gestione delle operazioni di pagamento e accettazione. Si tratta di un passo in avanti nelle procedure e nei servizi pensati per migliorare la qualità dei percorsi di accesso in ospedale”.