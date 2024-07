Il Movimento 5 Stelle di Campobello di Licata, preso atto che l’amministrazione comunale ha evidenziato le criticità in cui versano gli edifici scolastici e la conseguente esigenza della messa in sicurezza degli stessi visto il sopraggiungere del nuovo anno scolastico, esigenza peraltro evidenziata dal Sindaco, Dott. Vito Terrana, che ha peraltro richiesto l’azione cooperante di tutte le forze politiche, tanto da aver sollecitato l’intervento straordinario e di somma urgenza a tutta la rappresentanza parlamentare agrigentina (come da lettera che qui si allega), sente il dovere di intervenire, non facendo venire meno il forte senso di responsabilità che ha nei confronti della propria comunità.

Motivo per il quale comunica che nella legge finanziaria approvata il 9 gennaio 2024, grazie ad un emendamento a firma dell’Onorevole Cambiano, il nostro Comune ha ricevuto, come si legge nel documento che si allega al presente comunicato, all’art. 21 del ddl 638/A stralcio, un contributo di 97 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza di infrastrutture comunali, somme che sono state già erogate al Comune di Campobello.

Auspichiamo, pertanto e alla luce di tale emergenza, che tali somme possano essere utilizzate per questo scopo, al fine di rendere gli edifici scolastici sicuri ed inclusivi, attraverso interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico.

Crediamo che l’edilizia scolastica costituisca una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani.

E siamo orgogliosi di poter contribuire con questo importante contributo, attraverso il quale vogliamo trasmettere un messaggio chiaro alla città: è fondamentale perseguire la strada della crescita della nostra comunità, e ciò è possibile mettendo in atto il vero senso di responsabilità, che deve essere collettivo, capace di coinvolgere l’intera comunità, prescindendo da ogni colore politico.

Movimento 5 Stelle Campobello di Licata