Il bingo è un gioco apprezzato da giocatori di tutte le età. Nel corso della storia il bingo si è evoluto diventando quello che è oggi, tuttavia il principio è rimasto lo stesso, continuando a mettere in contatto persone sia nelle sale bingo che online.

Il bingo è un settore in crescita in Italia, e in particolare quello del bingo online – con una spesa di 5,3 milioni di euro nel solo mese di aprile 2024, in aumento rispetto all’aprile dello scorso anno.

Ma quali sono le origini di questo gioco? Questo articolo offre una panoramica su un gioco senza tempo, comprese le sue origini e come è cambiato nel corso degli anni.

La storia del bingo

Si sostiene che il bingo abbia fatto la sua prima comparsa nel sedicesimo secolo proprio in Italia con il nome “giouco del lotto”. Diffondendosi poi in tutta Europa, il bingo si è evoluto fino ad arrivare alla versione con 27 caselle per cartella disposte in tre righe e nove colonne, e utilizzando numeri da 1 a 90.

Questa è una versione molto simile a quella giocata ancora oggi, ed è quella che continuò a diffondersi fino a raggiungere il Nord America negli anni ’20. Qui il gioco prese il nome di “beano” a causa dell’uso di fagioli secchi per coprire i numeri chiamati. Il nome cambierà poi nell’attuale “bingo” per puro caso, dopo che un giocatore gridò questo termine dopo aver vinto.

Evoluzione del gioco

Il modo in cui giochiamo a bingo è cambiato negli ultimi tempi, principalmente per integrare temi più contemporanei, premi più stravaganti e giochi derivanti da esso. La mentalità tuttavia è rimasta invariata, poiché i giocatori mirano ancora a segnare tutti i loro numeri prima delle altre persone in gioco.

Il bingo ha inoltre mantenuto il suo elemento caratteristico di socialità. Sia che ci si rechi in una sala bingo che si giochi online, è possibile parlare con gli altri giocatori di persona o attraverso delle chat specifiche per la partita.

Integrazione tecnologica

La creazione del bingo online è stata una parte fondamente dell’evoluzione di questo gioco. Se una volta era necessario andare in una sala bingo per poter giocare, ora tutti possono collegarsi comodamente da casa propria o da qualsiasi altro luogo grazie a smartphone e tablet.

La creazione di giochi di bingo online aggiuntivi offre anche più opzioni per i giocatori e, mentre alcuni dicono che il bingo online non offre l’opportunità di socializzare come il bingo classico, altri sostengono che le chat room siano un’ottima alternativa per chi non può recarsi in una sala bingo di persona.

Concludendo…

Il bingo continua ad essere un gioco di socialità, sia che si giochi di persona o online. I premi attirano sempre più giocatori ma fondamentalmente il bingo resta un gioco con il quale molti sono cresciuti e che riesce a creare momenti di convivialità.