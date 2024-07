Avrebbe impugnato una pistola, rivelatasi soltanto in un secondo momento giocattolo, minacciando la vicina di casa per ignoti motivi. Gli agenti del commissariato di Licata hanno denunciato un uomo del posto per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata. La vicenda risale a qualche giorno fa. La donna, impaurita, ha chiamato le forze dell’ordine raccontando l’episodio. La polizia ha controllato la casa del vicino ed è stata rinvenuta la pistola sul tavolo della cucina. L’arma era però finta.