Tragedia lungo la strada statale 190 tra Ravanusa e Sommatino. Un ciclista di 73 anni, originario di Sommatino, è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. Alla guida del veicolo c’era una ragazza che si è subito fermata e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Per l’uomo, però, non c’era più niente da fare. Sul posto, oltre gli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Caltanissetta che si stanno occupando dei rilievi. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.