I l sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dichiara lo stato di emergenza idrica su tutto il territorio comunale. Il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza, valida fino alla cessazione dello stato di crisi, con cui prescrive precise disposizioni alla cittadinanza. La principale novità è rappresentata dall’autorizzazione alla circolazione “anche delle autobotti non autorizzate al trasporto conto terzi, per il trasporto e distribuzione di acqua potabile prelevata presso i punti di approvvigionamento di Aica”.

Il provvedimento, inoltre, ordina a tutta la cittadinanza l’utilizzo razionale della risorsa idrica, di attuare comportamenti virtuosi e le buone pratiche riportate nel “Vademecum delle azioni” finalizzate al risparmio idrico potabile. Disposto il divieto di prelievo e consumo di acqua potabile per il lavaggio di aree pertinenziali, cortili, marciapiedi e piazzali; il lavaggio di veicoli privati e, se necessario, utilizzando il secchio anziché il getto continuo; innaffiare orti, giardini, superfici a verde, alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. E ancora: i prelievi di acqua dalla rete idrica devono essere consentiti esclusivamente per normali usi domestici e per l’esercizio di attività artigianali e commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.