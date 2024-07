Nella giornata di venerdì 12 Luglio, presso l’ I.I.S.S. ” Galileo Galilei ” di Canicattì, diretto dalla D.S. prof.ssa Cartella, si è svolto l’evento “Eccellenze Day” per celebrare gli studenti, che grazie al loro brillante percorso di studi portato a termine con impegno, dedizione e determinazione, si sono diplomati con 100 e 100 e lode, un traguardo certamente lodevole, che riflette non solo la loro straordinaria capacità accademica, ma anche la loro passione per l’apprendimento e la crescita personale.



Questo risultato è motivo di orgoglio per l’intero istituto e conferma l’eccellenza della nostra comunità scolastica. Congratulazioni a tutti loro per questo straordinario successo! Qui di seguito i nomi dei centini: Ingrao Antonio Gabriel e Othmane Sabrin per l’indirizzo A.F.M; Curto Roberto, Graci Giuseppe, Ninotta Giada e Tropia Luigi(con lode) per l’indirizzo R.I.M; Perriera Christian, Bellanca Emanuela, Canicattì Giorgia, Cummo Miriana Luisa, Ferraro Veronica, Frangiamone Beatrice e Messina Eros per l’indirizzo S.I.A; Abbate Beatrice, Andolina Federica e Cibella Laura per l’indirizzo TUR