La polizia municipale di Favignana, isola delle Egadi in provincia di Trapani, ha multato un turista di 62 anni per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, residente nel Nord Italia, stava passeggiando completamente nudo sul lungomare Duilio, nei pressi degli scogli che costeggiano la strada.

Multa salatissima

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno contattato il comando della polizia locale. Una pattuglia, impegnata nel servizio di controllo del territorio, è intervenuta subito sul posto segnalato. L’uomo, invitato dagli agenti a rivestirsi, ha obbedito senza opporre resistenza. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di diecimila euro.

Il monito del sindaco

“Ribadiamo l’importanza del rispetto delle norme di decoro pubblico – dice il comandante della polizia locale, Libero Giuseppe Carbone -. Invitiamo i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che possa compromettere la serenità e il rispetto delle regole della comunità”.