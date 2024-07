Una discarica abusiva, colma di rifiuti speciali anche pericolosi, è stata “scoperta” dall’Amministrazione comunale in via De Lorenzo, all’interno di un terreno privato a fondo naturale adiacente ad abitazioni e centri di aggregazione e di culto. L’area è stata individuata seguendo le mosse di un “incivile” ventinovenne, già noto alla Polizia municipale, il quale ha aperto il cancello del fondo mentre nella vicina parrocchia De La Salette si stava svolgendo un evento di educazione ambientale con la partecipazione di rappresentanti del Comune e della Gema.

Nel sito sono stati trovati abbandonati circa 250 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, quali eternit, materia edile, ligneo e di plastica. L’uomo (al quale in passato la Polizia municipale aveva già sequestrato tre moto ape) è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti e per aver realizzato una discarica senza autorizzazione, mentre l’area è stata sequestrata come previsto dalla legge.