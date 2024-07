Maxi furto a Porto Empedocle. Due ladri sono riusciti a rubare ben 10 mila euro in contanti dall’appartamento di proprietà di una sessantenne invalida in via dello Sport. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I malviventi, dopo aver forzato la porta, sono entrati indisturbati nell’abitazione mentre la proprietaria dormiva.

Dopo aver rovistato dappertutto hanno trovato il denaro in un cassetto. Il bottino è ingente. Oltre 10mila euro in contanti. Poi la fuga. È stata la signora ad allertare i carabinieri una volta scoperto il maxi furto. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini. Al vaglio la presenza di telecamere nella zona ed eventuali tracce lasciate dai malviventi.