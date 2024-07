Report della Polizia municipale a Campobello di Licata. Accertamento dei proventi per sanzioni al codice della strada, da aprile al giugno passati.

Questi i dati aggiornati: accertate 89 violazioni al codice, per euro 4.089,40 al netto della riduzione del 30 per cento.

Il documento trasmesso al sindaco, segretario comunale e servizi interessati compreso l’area Finanziaria.

Giovanni Blanda