“A Palermo le luminarie del 400esimo festino di Santa Rosalia lungo corso Vittorio Emanuele resteranno accese fino al 4 settembre”. La decisione è dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Giampiero Cannella che ha accolto le sollecitazioni, in tal senso, da parte di molti commercianti e residenti del centro storico. “Una scelta che vuole rendere omaggio alla nostra Patrona anche oltre il Festino e che indica la volontà di celebrare Santa Rosalia nel corso dell’intero anno giubilare fino al 2025. In moltissimi hanno apprezzato le luminarie realizzate per l’occasione e ci hanno chiesto di non smontarle, anche a beneficio dei visitatori stranieri che in questo periodo affollano Palermo. Fino al 4 settembre, giorno della tradizionale ‘acchianatà quindi, il giglio e la rosa continueranno ad illuminare il Cassaro”.