“E’ bastata una ponentata estiva per far avanzare verso est l’erosione nel viale delle dune e minacciare nuovamente la pista ciclabile. Ma c’è di più: la mareggiata di questa notte ha portato in superficie la palificazione dell’ex chiosco Magaria, rendendo nuovamente la spiaggia pericolosissima per la balneazione”. Questa la denuncia di Mareamico Agrigento.