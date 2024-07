L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le false promozioni sui titoli di viaggio. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che in vista dell’imminente inizio delle ferie estive e dei conseguenti spostamenti di massa dei vacanzieri, sul web è postata la notizia che sta diventando virale, di una presunta promozione di Trenitalia, che offrirebbe ai residenti in Italia l’acquisto al costo di 2 euro della “Cartafreccia Platino Infinito”, che consentirebbe viaggi gratis per un anno. Come? Cliccando su un link e rispondendo a poche semplici domande. Nei falsi messaggi, talvolta viene indicato che i fondi raccolti verranno destinati a scopi benefici e/o progetti sociali. La promozione in realtà è una TRUFFA. Si raccomanda di non cliccare sui link presenti nei messaggi e di non fornire informazioni personali; in caso di offerte e promozioni che appaiono interessanti, si raccomanda di verificarne la veridicità attraverso i canali ufficiali.. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.