L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone ha consegnato al comandante provinciale dei Vigili del fuoco Sebastiano Macchiarella le chiavi della nuova caserma di Siracusa.

L’Odissea iniziata nei primi anni del Duemila

L’immobile di contrada Pizzuta, ceduto in comodato al ministero dell’Interno, è stato realizzato dalla Regione Siciliana con un investimento di circa cinque milioni di euro.

Una vera Odissea è stata la realizzazione di quest’opera: la prima pietra venne posata nei primi anni Duemila quando ad amministrare la città era il sindaco, Titti Bufardeci. Fu l’allora assessore, Enzo Vinciullo, a presentarsi nel giorno dell’inizio dei lavori.

I problemi

Tra i problemi che si sono verificati c’è stato l’allaccio alla rete elettrica, dal costo risibile, pari a poco più di 14 mila euro ed centro di un intervento in Ars da parte dell’allora deputato regionale del M5S Stefano Zito. A seguire ci sono stati altri intoppi burocratici, tra cui l’accatastamento della struttura, il collaudo tecnico e il passaggio di proprietà della Caserma dalla Regione al Ministero dell’Interno. E nel febbraio dello scorso anno, i vigili del fuoco si resero protagonisti di un sit in di protesta.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il dirigente generale del dipartimento Finanze Silvio Cuffaro, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Gaetano Vallefuoco, e rappresentanti della deputazione locale e dell’amministrazione comunale. Il trasferimento dall’attuale sede, in via von Platen, alla nuova sarò operato gradualmente nelle prossime settimane.

Progetto risalente al 1991

“Manteniamo un impegno che ci stava particolarmente a cuore – ha detto Falcone -, offrendo ai nostri vigili del fuoco una sede finalmente all’altezza del loro compito e del prestigio del Corpo. Diventa realtà un progetto concepito e avviato addirittura nel 1991, rallentato poi da tante lungaggini. Quando abbiamo preso in mano la questione, nessuno credeva più nel risultato che invece oggi, dopo più di trent’anni, il governo Schifani ha ottenuto. È una bella giornata per la comunità di Siracusa e per le condizioni di lavoro dei pompieri, protagonisti e garanti della sicurezza e della difesa dell’ambiente. Sono felice di chiudere il mio mandato da assessore consegnando a questa città un presidio moderno e funzionale, elevando il livello dei servizi sul territorio”.