La polizia di Stato ha arrestato un palermitano, accusato di avere rapinato l’Eurospin di Brancaccio a Palermo in stampelle e con un piede ingessato. La rapina è stata messa a segno sabato luglio, all’ora di punta e in presenza di numerosi clienti del market, a volto scoperto. Il rapinatore era agli arresti domiciliari.

La fuga e l’identificazione

Dopo il colpo come se nulla fosse stato, l’uomo è risalito a bordo della vettura, a lui intestata, parcheggiata sul piazzale del market e si è allontanato mischiandosi al traffico cittadino. Gli agenti dopo avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza sono risaliti all’uomo e lo hanno arrestato in via Messina Marine.

Il recupero del bottino

È stato recuperato parte del bottino e sequestrato un cacciavite probabilmente usato per minacciare la cassiera. L’uomo è stato portato in carcere.