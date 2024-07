La Polizia di Stato, nel solco dell’incessante azione di prevenzione della criminalità comune e organizzata in provincia di Agrigento, svolge un’attenta attività principalmente orientata all’eliminazione delle cause del crimine, mirando a ridurre le opportunità per la commissione di reati sul territorio e restituire dignità e benessere alla comunità.

In proposito, nel corrente mese di Luglio, la Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, ha eseguito 23 provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali.

In particolare, a seguito di articolate indagini svolte dalla sezione misure di prevenzione, il Questore della provincia di Agrigento ha emesso 10 provvedimenti monitori di cui 8 avvisi orali e 2 ammonimenti per stalking e maltrattamenti, 7 fogli di via obbligatori con relativo divieto di ritorno nei Comuni di Agrigento e Favara. Inoltre si è data esecuzione a 6 misure di sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di altrettante persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.