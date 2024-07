Giuseppe Falsone, autore esperto nel campo della

sicurezza informatica e della finanza, annuncia con entusiasmo la

prossima pubblicazione del suo ultimo libro, “Criptopsicologia e frode

digitale”. Il volume, che sarà disponibile tra la fine di agosto e

l’inizio di settembre, offre una panoramica approfondita delle

criptovalute e del loro impatto psicologico sugli investimenti

digitali.

Un Viaggio nel Mondo delle Criptovalute

Nel suo nuovo libro, Falsone guida i lettori attraverso l’evoluzione

delle criptovalute, esplorando le loro origini storiche e i futuri

sviluppi tecnologici. Con un linguaggio chiaro e accessibile, l’autore

rende comprensibili anche i concetti più complessi, facilitando

l’approccio dei lettori a questo settore affascinante e in continua

evoluzione.

La Psicologia dell’Investitore

“Criptopsicologia e frode digitale” si distingue per l’analisi

dell’influenza della psicologia umana sugli investimenti in

criptovalute. Falsone esplora come le emozioni e i comportamenti

psicologici possano influenzare le decisioni degli investitori,

fornendo strumenti pratici per riconoscere e proteggersi dalle frodi e

dalle trappole psicologiche. Questo approccio consapevole è essenziale

per chi desidera navigare nel mercato delle criptovalute con maggiore

sicurezza.

Strumenti e Strategie di Difesa

Il libro offre anche strategie concrete per difendersi dalle frodi più

sofisticate, come il fenomeno del “Pump and Dump”. Ogni capitolo è

arricchito con strumenti pratici e consigli utili per affrontare le

sfide e le insidie del mercato delle criptovalute, fornendo ai lettori

le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate.

Un Libro per Investitori Informati

“Criptopsicologia e frode digitale” è una lettura imprescindibile per

chiunque desideri comprendere meglio le dinamiche psicologiche e

strategiche delle criptovalute. È pensato non solo per investitori

esperti ma anche per coloro che sono alle prime armi e cercano di

orientarsi in questo settore complesso e dinamico.

Digitalvalut.it: Innovazione e Sicurezza

Giuseppe Falsone è anche un membro attivo di Digitalvalut.it,

un’associazione di esperti di intelligenza artificiale e nuove

tecnologie telematiche e informatiche. Digitalvalut.it si concentra

principalmente sulla lotta contro il riciclaggio di denaro tramite

criptovalute, utilizzando strumenti e metodologie avanzati, come

l’analisi dei social network, l’OSINT, l’intelligence nel clear web e

nel Dark Web, la perizia informatica e l’analisi forense delle

criptovalute. L’associazione è impegnata nel sequestrare criptomonete,

deanonimizzare indirizzi, wallet e transazioni, e nella crittoanalisi

di bitcoin. Inoltre, Digitalvalut.it fornisce supporto alle indagini e

alle operazioni di contrasto di attività illegali come il

finanziamento al terrorismo e l’utilizzo anomalo di valute virtuali.