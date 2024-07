Rapina a mano armata a Canicattì. Un malvivente, con volto travisato e coltello in pugno, è riuscito a portare via circa 400 euro da un negozio gestito da imprenditori cinesi. Il fatto è avvenuto in via Monsignor Ficarra. Il balordo ha minacciato il cassiere dell’esercizio commerciale facendosi consegnare il denaro. Poi la fuga. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare il responsabile.