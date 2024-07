I Giochi Olimpici di Parigi 2024 le Olimpiadi di Parigi 2024 si terranno dal 26 luglio all’11

agosto. Sono entrati nel vivo, con atleti provenienti da tutto il mondo che si sfidano per la gloria

olimpica. Ecco alcuni momenti salienti finora:

1. Tiro a segno: La seconda giornata ha visto l’Italia brillare nella gara di pistola ad aria 10

metri, che hanno conquistato l’argento e il bronzo.

2. Tennis: il numero 17 del ranking ATP, è pronto a scendere in campo sulla terra rossa

parigina per la sua seconda esperienza olimpica dopo Tokyo 2020.

3. Calendario e Sedi: Ci sono 329 eventi in 762 sessioni che si svolgeranno dal 24 luglio

all’11 agosto 2024. Le sedi olimpiche nel cuore di Parigi ospitano una varietà di sport, dalla

pallacanestro alla boxe.

4. Atleti da Seguire: Dai nuotatori ai ginnasti, gli atleti di tutto il mondo si stanno preparando

per le sfide epiche che li attendono.

Infine, le finali degli sport di squadra regaleranno un finale emozionante ai Giochi Estivi

2024 migliore. Non perdete di vista i vostri preferiti!

In bocca al lupo a tutti e che vinca il MIGLIORE.

Mohammed Jabir