E’ stato rinviato a venerdì 16 agosto lo spettacolo “Rapsodia pirandelliana” prodotto dalla compagnia teatrale Enzo Gambino e inserito nella Rassegna del Teatro d’Autore e Musica del Teatro dell’Efebo, originariamente previsto per il 3 agosto. Il rinvio è stato concordato con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, organizzatore della rassegna, per alcuni problemi tecnici e organizzativi della Compagnia Teatrale Enzo Gambino. Resta invariato l’orario di inizio (ore 21:00).

I biglietti già acquistati online o al Box Office saranno comunque validi per la serata del 16 agosto. Coloro che, per qualsiasi ragione, non potranno assistere allo spettacolo nella nuova data potranno chiedere il rimborso del biglietto rivolgendosi all’agenzia BOX Office, tel 0922 20500.