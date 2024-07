Dopo 7 mesi La Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL), ha autorizzato la definitiva stabilizzazione dei precari dell’Ente comunale sulla base della delibera della Giunta Bondi’ del 6 Dicembre 2023 avendo dato il proprio nulla osta essendo stati rispettati tutti i parametri previsti dalla Legge Madia n°75/2017

“Dopo 34 anni di servizio precario, adesso abbiamo le carte in regola per dare loro un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiara il

Sindaco di Trabia ,Dott. Francesco Bondi;

Ringrazio la Dottoressa Ficano che ha istruito il procedimento, l’Onorevole Carolina Varchi e il Sottosegretario Wanda Ferro che hanno preso a cuore il nostro caso, il Prefetto di Palermo che ha seguito personalmente la faccenda.

Ringrazio altresì tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia.

Mi dispiace per non avere avuto l’autorizzazione a dotarci di un responsabile dell’area finanziaria e di un nuovo assistente sociale, pagato con i fondi della coesione. Per queste due figure, la strada era molto in salita.

Mi rimane l’amarezza per essere stato attaccato duramente per avere presentato una delibera che prevedeva, oltre alla stabilizzazione dei contrattisti, altre azioni in ordine al personale da assumere. I contrattisti sono stati chiamati più volte affinché censurassero l’operato dell’amministrazione.

Come ebbi a spiegare, il comune presentava un piano assunzionale che poteva essere oggetto di nullaosta, anche parziale. Così è stato.

Precisato tutto questo, l’obiettivo raggiunto è troppo grande per non essere pienamente felici e mi fa dimenticare tutte le amarezze subite.

Auguro tanta fortuna ai miei concittadini, ai quali attraverso l’amministrazione che ho l’onore di presiedere viene riconosciuto, dopo oltre 30 anni, il diritto di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.