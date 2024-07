È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 470 nuovi addetti da inserire a tempo indeterminato in Agenzia delle entrate-Riscossione. Le figure selezionate saranno impiegate in attività operative di natura giuridica, economica, tecnica e amministrativa, con l’obiettivo di supportare il recupero e la tutela dei crediti affidati all’Agenzia dagli enti impositori.

I profili richiesti

I profili ricercati, che saranno inquadrati nella 3a Area professionale 1° Livello, si occuperanno di svolgere attività istituzionali inerenti la riscossione, con l’intento di recuperare e tutelare i crediti ricevuti in gestione. Le mansioni previste saranno svolte sotto la supervisione di un responsabile, utilizzando sistemi informatici e rispettando le procedure standard dell’Agenzia. Potranno anche prevedere lo svolgimento presso luoghi esterni alle sedi dell’ente e, dove necessario, con delega davanti alle autorità competenti.

Il lavoro svolto

Nel dettaglio, gli addetti si occuperanno di attività come le notifiche e la riscossione coattiva, l’erogazione di servizi ai contribuenti in modalità telematica o agli sportelli, la gestione amministrativa della riscossione e il supporto agli enti creditori, oltre alla gestione del contenzioso. Ad esempio, riceveranno e gestiranno le istanze dei contribuenti, controlleranno la correttezza della documentazione, aggiorneranno i database per le attività di competenza, gestiranno gli atti del contenzioso e forniranno assistenza e consulenza ai cittadini.

I requisiti

Per svolgere al meglio queste mansioni sono richieste capacità di analisi, pianificazione, organizzazione, attenzione alla qualità del servizio, precisione e riservatezza. Necessarie anche doti di autonomia e attitudine al lavoro di gruppo, competenze organizzative e professionali per portare a termine i compiti e raggiungere gli obiettivi stabiliti. Importanti infine abilità di negoziazione e gestione dello stress. I requisiti per partecipare alla selezione sono: cittadinanza italiana o di un paese UE, oppure diritto di soggiorno; godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza; non essere stati licenziati per giusta causa dall’Agenzia o dalle società confluite; non aver svolto poteri autoritativi verso l’ente nei tre anni precedenti.

I titoli di studio

Per quanto riguarda i titoli di studio, sono ammesse lauree triennali in ambito giuridico, politico, economico o equipollenti, oppure lauree specialistiche o magistrali, o ancora diplomi di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio. Infine, sono richieste conoscenze specialistiche su normativa e procedimenti della riscossione, diritto amministrativo, civile, commerciale e tributario, contabilità e organizzazione aziendale, oltre a competenze informatiche sui principali software applicativi. Le candidature dovranno essere inviate online entro il 10 settembre 2024.