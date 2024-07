Doveva restare a casa poiché ristretto ai domiciliari invece è stato sorpreso a passeggiare per le vie del paese. I carabinieri della stazione di Montallegro hanno così arrestato, per l’ipotesi di reato di evasione, un commerciante trentottenne del posto. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per una vicenda di maltrattamenti. I carabinieri erano impegnati in un normale giro di perlustrazione tra le vie del centro quando hanno notato il 38enne. L’uomo è stato così arrestato e trasferito nel carcere di Agrigento.