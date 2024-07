Una rissa in pieno giorno e nel cuore di Agrigento è scoppiata tra mendicanti di origine romena. Almeno quattro i protagonisti della zuffa che, nei pressi di Porta di Ponte, si sono affrontati a schiaffi e insulti davanti decine di persone che in quel momento erano presenti. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il motivo della rissa probabilmente è da ricercare in una “invasione di campo” per la zona in cui chiedere le elemosina. A scontrarsi una coppia di donne contro un uomo e una ragazza. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri ma al loro arrivo i quattro romeni si erano già dileguati.