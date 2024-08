UniCredit ha sottoscritto un nuovo accordo con O.R.O. Sicilia Organizzazione Regionale Olivicoltori Siciliani, che associa diversi operatori del settore olivicolo, impegnati nella produzione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva, sostenendoli in tutte le fasi del ciclo produttivo (coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione) al fine di migliorare la valorizzazione delle eccellenze siciliane sul mercato domestico e internazionale. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto di credito.

Le varietà maggiormente coltivate dagli associati, sottolinea la nota, sono: Biancolilla, Cerasuola e Nocellara del Belice. Il numero attuale dei soci è di 463, di cui 152 sono i soci diretti e 311 quelli indiretti, cioè appartenenti alle tre cooperative agricole aderenti: San Pellegrino Soc. Coop. Agricola con 43 soci; Cooperativa Terra e Produzione con 248 soci; Cooperativa Consorzio di Filiera Olivicola Sicilia con 20 soci.

L’azione congiunta e sinergica tra le parti consentirà ad UniCredit di supportare le imprese associate valorizzando l’appartenenza alla filiera, che contribuirà a rendere più semplice e agevole l’accesso al credito. UniCredit con la terza edizione di “UniCredit per l’Italia”, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro, di cui un plafond di 1 miliardo di euro è dedicato al settore Agribusiness, si è impegnata a rinnovare la gamma di strumenti di sostegno per il settore, da affiancare al tradizionale supporto creditizio con un assetto rinnovato della propria rete che presenta gestori e specialisti Agribusiness dislocati su tutto il territorio. La banca si impegna a rendere disponibili prodotti e soluzioni specifiche che coprano le esigenze di credito su tutta la filiera delle aziende associate a supporto degli investimenti, dei processi di adeguamento tecnologico e digitale e della trasformazione in ottica sostenibile.

“L’accordo con l’Organizzazione Regionale Olivicoltori Siciliani conferma la nostra attenzione al comparto agroalimentare – commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti Agribusiness dislocati in tutta la regione e ci impegniamo ad offrire soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese, contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questo accordo, la nostra banca mira inoltre a facilitare l’accesso al credito per le imprese associate e ciò è in linea con il nostro obiettivo di essere una Banca radicata sul territorio”.

“Auspichiamo che l’accordo siglato con UniCredit possa offrire alla O.P. ed a tutti gli associati consulenza tecnica e soluzioni finanziarie adeguate alle peculiarità del settore olivicolo siciliano”, aggiunge Pino Mario Giuseppe Trapani, Presidente Cda O.R.O. Sicilia.