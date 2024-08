Deve scontare otto mesi di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio. I poliziotti del commissariato di Canicattì, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un disoccupato del posto. L’uomo, che in passato era stato anche destinatario di un avviso orale del questore di Agrigento, è stato posto ai domiciliari dove dovrà scontare la pena.