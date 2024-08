C’è anche un ventenne di Canicattì tra le tredici persone arrestate questa mattina dai carabinieri nell’operazione “Leonidi-bis” , un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha fatto luce non soltanto sulle dinamiche interne a Cosa nostra etnea ma anche su un fiorente traffico di cocaina. Droga che, come emerso dalle indagini, in parte era destinata anche alla provincia di Agrigento e, in particolare, al territorio di Canicattì. In carcere, su provvedimento firmato dal gip Carlo Cannella, è finito così un giovane di 20 anni.