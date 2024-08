Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che nella notte tra martedì e mercoledì ha danneggiato l’area esterna di un bar in via Palma, a Licata. Le fiamme hanno distrutto un tendone. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Il raid è avvenuto quando il locale era chiuso e poco dopo è stato rinvenuto del liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Licata. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.