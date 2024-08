Eventi estivi a Campobello di Licata. “”Night Art”” è la manifestazione in programma domani sera (lunedi 5 agosto), in piazza Marconi, con inizio alle ore 22. Mezzora dopo, Lidia Fortunato in “”Canti e racconti del Mediterraneo””, sempre in Piazza Marconi. Altri eventi anche martedì, fino al 31 agosto. La kermesse estiva è organizzata dalla civica amministrazione del sindaco Vito Terrana. Il direttore artistico è Giustino Gatì.

Giovanni Blanda