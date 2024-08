È stato costituito il raggruppamento di interesse Cinema e Audiovisivo della Cna Sicilia. L’obiettivo è quello di rappresentare tutte le imprese della filiera: dalla produzione alla distribuzione, dalla post-produzione alle industrie tecniche, dai fornitori di beni e servizi fino agli esercizi cinematografici e i festival.

A guidare il nuovo organismo sarà Ninni Panzera, indicato con il ruolo di presidente regionale, già segretario generale di Taormina Arte dal 1987 al 2021; direttore artistico del Taormina Film Fest 2017; gestore della Saletta d’essai “Milani” di Messina dal 1991 al 2004 e ideatore e curatore di diverse retrospettive cinematografiche sul regista Giuseppe Tornatore.

“Vogliamo dare rappresentanza – dichiara il segretario della Cna Sicilia, Piero Giglione – ad un settore importante per la nostra regione che già da tempo si è affermata come location di importanti serie televisive e produzioni cinematografiche che hanno avuto peraltro delle significative ricadute turistiche. Crediamo che si tratti di un comparto su cui investire per lo sviluppo della nostra economia”.