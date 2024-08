Quattro persone denunciate e un ventenne ferito. È il bilancio di una maxi rissa avvenuta all’inizio di via Atenea, la via principale di Agrigento. Almeno una decina i partecipanti alla zuffa, scoppiata a quanto pare per futili motivi. A fronteggiarsi, secondo una prima ricostruzione, persone che risiedono nel quartiere della Bibbirria.

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e la polizia che hanno ricostruito quanto avvenuto. A margine dell’accertamento sono stati denunciati in quattro: un ventitreenne, un venticinquenne, un sessantatreenne e un minorenne. Ad avere la peggio, invece, un ventenne che è rimasto ferito al volto.