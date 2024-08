Stasera (domenica 4 agosto), a Ravanusa, alle ore 22, in Piazza Crispi, concerto della band “”Meravigliosa creatura””. Lo spettacolo nell’ambito della manifestazione “” “Ferragosto ravanusano””. Lunedi, alle ore 21, in programma “”Ex Arena, Cinema all’aperto per bambini””, a cura della Pro Loco.

La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Pitrola.

GIOVANNI BLANDA