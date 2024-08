Nella Città della Valle delle pietre dipinte, Campobello di Licata, vive un pasticciere la cui arte dolciaria ha attraversato generazioni, portando con sé un’eredità di sapori autentici e tradizioni senza tempo. Stiamo parlando di Salvatore Cilia, conosciuto affettuosamente come “il Re della pasta di mandorle”, un nome che riecheggia tra i golosi e gli appassionati di dolci della pasticceria siciliana.

Salvatore Cilia ha trascorso parte della sua infanzia tra le mura profumate del laboratorio artigianale della zia, la “zza Sabetta” (zia Elisabetta), pasticcera sopraffine che già dalla metà del ‘900 deliziava i Campobellesi con i suoi dolci di mandorla. Fin da giovane, grazie alla zia, il signor Salvatore ha sviluppato una passione profonda per l’arte dolciaria, fatta con le preziose mandorle che hanno catturato il suo cuore e che sono diventate l’ingrediente principe della sua attività, nata osservando con occhi curiosi e mani pronte a imparare i segreti della “zza Sabetta” intenta a preparare e creare questo speciale e antico prodotto dolciario.

La mandorla, uno dei frutti simboli della Sicilia, che viene raccolta in questo mese di Agosto, è l’elemento che caratterizza ogni creazione del signor Salvatore. Le sue mani esperte trasformano questo semplice frutto in capolavori di dolcezza, ciascuno con una storia da raccontare. Le mandorle utilizzate nei suoi dolci provengono esclusivamente da coltivazioni locali dell’Agrigentino, selezionate con cura per garantire la massima qualità.

La produzione di dolci di mandorla richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e un rispetto scrupoloso delle antiche ricette. Ogni fase del processo, dalla scelta delle mandorle alla loro lavorazione, viene eseguita con precisione e passione. Il pasticcere di cui parliamo, segue personalmente ogni passaggio, assicurandosi che ogni dolce rispecchi l’autenticità e l’eccellenza del prodotto.

I suoi dolci di mandorla sono decorati con canditi, altri con zucchero a velo o granella di pistacchio e altri ancora con gli aromi alla frutta, tutti ingredienti di pregio e del tutto naturali. Vi è infine il tocco artistico di chi li prepara, secondo un’antica ricetta di famiglia, tramandata di generazione in generazione, che li rende piccoli gioielli da gustare.

Il luogo dove Salvatore Cilia fa nascere queste delizie è un punto di incontro per la comunità, un luogo dove si gustano i dolci e dove le tradizioni vengono celebrate e tramandate, un luogo per vivere un’esperienza unica, fatta di storie che parlano di un tempo passato, dove oggi gli antichi e autentici sapori della biscotteria e pasticceria artigianale incontrano la precisione di una produzione diventata moderna ma ancora fortemente legata alle sue radici. Ogni dolce di mandorla che esce dal suo laboratorio, non solo delizia i palati, ma racconta una storia di passione e amore per la propria terra, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio dolcissimo, regalando un assaggio della vera Sicilia.

In un mondo in cui la velocità e l’industrializzazione minacciano di cancellare le tradizioni culinarie, Salvatore Cilia continua nella sua Campobello di Licata il suo percorso con la stessa passione di sempre, mantenendo alta e viva l’eredità dell’arte dolciaria delle mandorle.

Giovanni Di Caro