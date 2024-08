Bisogna ammetterlo: il più classico dei gadget aziendali è la penna. Non solo perché solitamente costa poco, ma anche perché è sempre utile, si mette facilmente in tasca e se ne ha sempre bisogno. L’unico rischio è quello che appaia un po’ banale e che la penna con il logo della tua azienda venga confusa insieme a molte altre.

C’è però un modo per distinguersi, ovvero quello di apporre una frase particolare. Non solo il logo quindi, ma qualcosa che richiami i servizi offerti in modo divertente o coinvolgente. Così sarete certi di regalare penne personalizzate davvero in grado di farsi notare. Vediamo quindi come costruire il proprio gadget vincete.

Il punto di partenza: logo, colori aziendali e design

Il primo elemento da inserire è ovviamente il logo del brand. Può anche essere ridotto, composto solo dal disegno o dall’iniziale; oppure si può decidere di mettere per esteso il nome dell’azienda. Attenzione però che non ci siano troppe scritte; il tutto deve essere ben bilanciato. Per i colori, richiamate quelli aziendali, sia nella penna che nell’incisione; è un elemento distintivo imprescindibile.

Infine, c’è da valutare il design della penna stessa. Può essere lineare oppure con impugnatura ergonomica, con apertura a scatto o con tappo. Dipende dal target cui vi riferite, dallo stile dell’azienda e, ovviamente, anche dal budget a vostra disposizione.

Frasi potenzianti

Oltre al logo e ai colori aziendali, è importante includere una frase che catturi l’attenzione e rimanga impressa. Può essere il payoff aziendale oppure potete mettere qualcosa di completamente diverso. Frasi come “Innovazione per il tuo futuro” o “Qualità che dura nel tempo” possono essere molto efficaci e indicano i valori aziendali.

Se la tua azienda offre servizi di coaching o consulenza, le frasi motivazionali sono le più adatte. “Realizza il tuo potenziale” o “Il successo inizia te” esortano a prendere in mano il proprio destino, oltre a creare un legame emotivo con il cliente.

Per le aziende che operano in settori più personali, come la cura della persona o il settore assistenziale, aforismi sulla famiglia e il supporto possono essere molto potenti. “L’amore comincia prendendosi cura di chi hai vicino” o “Il più grande valore è la cura della famiglia” risuonano profondamente con i clienti, mostrando che l’azienda comprende l’importanza del benessere di noi stessi e di chi ci sta vicino.

Citazioni famose

Le citazioni sono sempre apprezzate e piacevoli da leggere: possono essere un buon modo per rendere una semplice penna un oggetto interessante, aggiungere valore a un articolo di uso quotidiano. Facciamo qualche esempio: “Il segreto del successo è la costanza nei propositi” di Benjamin Disraeli, oppure “La conoscenza è potere” di Francis Bacon ricordano l’importanza dell’impegno e dell’apprendimento continuo. Una delle più classiche è la frase di Gandhi “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, insieme a quella del Dalai Lama: “Un solo piccolo pensiero positivo al mattino può cambiare l’intera giornata”. È il modo giusto perché una persona decida di tenere quella penna sempre con sé, così il vostro logo sarà sempre sotto i suoi occhi.