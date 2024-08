Scontro tra uno scooter e una macchina in via Pirandello a Lampedusa.

Ad avere la peggio due giovani turisti, un ragazzo e una ragazza, che si trovavano a bordo dello scooter e sono stati trasportati presso il poliambulatorio per le cure necessarie. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri. Secondo una prima informazione la vettura che ha investito i due ragazzi era priva di revisione e di copertura assicurativa e di conseguenza verrà sottoposta a sequestro