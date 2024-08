Nuovo responsabile dell’ufficio tecnico al Comune di Naro.

Il sindaco Milco Dalacchi: “”Sono lieto di annunciare che, a partire da oggi, l’ingegnere Manzone è il nuovo capo dell’ufficio tecnico.

La sua nomina, anche se a tempo determinato, rappresenta per noi una grande risorsa. Con l’ingresso dell’ingegnere Manzone nella nostra squadra, siamo pronti a iniziare a lavorare per il bene della nostra città, portando avanti grandi progetti e migliorando i servizi per tutti i cittadini. Confido che, con il supporto e la collaborazione di tutti, riusciremo a raggiungere traguardi importanti e a costruire un futuro migliore per la nostra comunità””

GIOVANNI BLANDA