Con decreto sindacale è stato conferito l’incarico di esperto, a titolo gratuito, in relazione alla Istituzione e in materia di Tributi, a Calogero Gioacchino Antonio Lo Leggio. Il Comune ha l’esigenza di fruire di uno specialista per il supporto, lo sviluppo e la realizzazione della comunicazione dell’ente di Campobello di Licata. Si rende opportuna, altresì, la gestione efficace dei rapporti con utenti.

Il sindaco ha dato incarico di esperto, estraneo all’amministrazione comunale e a titolo gratuito, anche a Noemi Amato, per la progettazione e strategica e sociale.

Giovanni Blanda