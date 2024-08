In un tripudio di colori, profumi e musica, martedì 13 agosto, con inizio alle 20,30, ritorna la seconda edizione del FUATAFEST ravanusano, quest’anno potenziato negli aspetti organizzativi e ricettivi.

Le associazioni SARACEN EVENT e SPACE R si occuperanno dell’intera organizzazione: nel centralissimo corso della Repubblica saranno collocati i forni a legna che quest’anno cuoceranno anche la fuata senza glutine.

Oltre alla musica e agli spettacoli ci sarà lei, la fuata ravanusana che allieterà i palati, accompagnata dal buon vino delle cantine del territorio ravanusano.

Quest’anno sarà preparata da rinomati pizzaioli, di fama internazionale, che tra l’altro si sfideranno in performance di pizza acrobatica.

Dopo il successo della prima edizione si aspetta una massiccia partecipazione da parte di coloro che godranno delle molteplici attività che l’Amministrazione comunale ha previsto nell’ambito del Ferragosto ravanusano 2024.

Sarà ospite della serata la band musicale “Generazione Z”.

Con il patrocinio dell’Assessorato regionale agli Enti Locali giorno 16 agosto a partire dalle ore 18 si svolgerà la rievocazione storica del PALIO DELLA MADONNA DEL FICO.

L’Amministrazione comunale ha lavorato alacremente per riportare in vita un’antica tradizione della comunità ravanusana: diverse fonti storiche testimoniano che il Palio della Madonna si è svolto ininterrottamente dal 1621 e fino allo scoppio del primo conflitto mondiale.

A distanza di 110 anni la Madonna del Fico ritornerà a ripercorrere le vie di Ravanusa, unitamente ad un maestoso corteo che sarà composto da tammurinara, sbandieratori, gruppi folkloristici, bande musicali, carretti siciliani e cavalli.

Alla fine del corteo, che sarà arricchito da figuranti in abiti seicenteschi, il Sindaco avrà l’onore di bandire la ricostituzione dell’antico Palio e con gare di abilità sarà assegnato il primo stendardo, quest’anno pitturato dall’artista ravanusano Giovanni Romano.

La serata si concluderà con i fuochi pirotecnici e con il concerto di Rita Botto che sarà accompagnata dalla banda di Avola.

Un ferragosto ravanusano all’insegna della valorizzazione delle tradizioni religiose, storiche, artistiche, monumentali e di promozione dei prodotti artigianali e tipici locali.