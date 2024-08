Ogni anno il 15 Agosto la Chiesa celebra la solennità di Maria Assunta in Cielo e ci invita a guardarla con maggiore attenzione, a conoscerla meglio, a pregarla di più. Fu Pio XII, il 1° Novembre 1950, durante l’Anno Santo, con la Costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”, a proclamare il dogma dell’Assunzione al cielo di Maria: “L’Immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. Qualche mese fa, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Alla Vergine Maria, assunta in cielo”, ha il piacere di condividerla con Voi tutti.

Alla Vergine Maria, assunta in cielo

Vergine Maria, assunta in cielo

dagli Angeli, Tu sei la nostra speranza,

il rifugio sicuro nelle difficoltà,

la via che porta a Gesù.

Dolce Madre, noi devoti figli

confidiamo in Te, nel Tuo tenero abbraccio,

prendi per mano i nostri desideri,

i sogni più belli, le speranze sopite.

Mamma celeste, porta del cielo,

il Tuo sguardo ci consola,

volgi a noi gli occhi misericordiosi

e donaci un amore grande, immenso.

Vergine Immacolata, piena di grazia,

abbiamo tanto bisogno di Te,

del Tuo dolce conforto,

guidaci per i sentieri ripidi della vita.

Madre di Dio, Regina del nostro cuore,

ci affidiamo alla Tua materna protezione

e alla bontà del Tuo sorriso,

è bello averTi vicino, o Maria.

Vergine Santa, assunta in cielo,

vestita di sole e coronata di stelle,

intercedi per noi col Tuo Figlio Gesù

e dispensa copiose grazie da lassù.