Ammonta a 73 mia euro il contributo assegnato dal dipartimento Ambiente della Regione Siciliana al comune di Menfi. I fondi saranno destinati alla rimozione di rifiuti, relitti di imbarcazioni e reti da pesca ricadenti all’interno dello specchio d’acqua e nella parte retrostante la banchina della località balneare di Porto Palo. “Utilizzeremo queste risorse economiche – dice il sindaco Vito Clemente – all’interno di un programma di ripristino e mantenimento dell’area portuale. Un’area che, per quanto ci riguarda, è anche la parte finale di una spiaggia che da ben ventotto anni ottiene il riconoscimento della Bandiera blu per il mare più pulito e per la qualità dei servizi a disposizione del turista. Utilizzeremo questi fondi per valorizzare ulteriormente la nostra costa. Anche perché siamo ancora, ad oggi, l’unico comune della provincia di Agrigento a potere sfruttare il richiamo di questo importante vessillo. I fondi che ci sono stati assegnati – conclude Clemente – contribuiranno quindi non solo alla tutela dell’ambiente marino e costiero, ma anche al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità e dei tanti visitatori che frequentano Porto Palo. Il nostro obiettivo finale è un futuro più verde e sostenibile”.