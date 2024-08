Stanco di attendere un finanziamento, a Catania un 23enne con il calcio di una pistola ha colpito al capo il suo promotore finanziario. E’ accaduto in via Alberto Mario. I poliziotti, giunti sul posto dopo la segnalazione dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, hanno trovato il promotore finanziario con una ferita in testa. Il 23enne è stato rintracciato in via Domenico Tempio a bordo di un’autovettura ed è stato trovato in possesso della pistola a salve ed è indagato per minacce aggravate e lesioni. Il promotore finanziario ha dovuto far ricorso a cure di un Pronto Soccorso.