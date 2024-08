A Campobello di Licata in via Siracusa a fuoco l’auto, una Mercedes, di proprietà di un autista di 40 anni. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area evitando che le fiamme si estendessero su altri mezzi. Non sono trovate tracce di liquido infiammabile; al via le indagini da parte dei Carabinieri.