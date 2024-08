“Siamo vicini ed esprimiamo la nostra più forte solidarietà al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna, oggetto di nuove intimidazioni.

Mentre siamo certi che tali intimidazioni non intaccheranno minimamente la volontà della dottoressa Caramanna e dei suoi collaboratori ad andare avanti, riteniamo fondamentale che da parte di tutti resti alta l’attenzione su questo ennesimo episodio.

Anche la politica può e deve fare la sua parte, e certamente Forza Italia è pronta a farla, per supportare in ogni modo il lavoro degli uffici Giudiziari minorili, impegnati in Sicilia su un fronte difficilissimo di repressione della criminalità minorile così come delle violenze contro i minori. Un lavoro che ha sicuramente bisogno di essere supportato da una capillare prevenzione sul territorio, che, come la stessa dottoressa Caramanna ha giustamente ricordato, coinvolge le istituzioni, le agenzie educative, la società civile e sicuramente anche la politica.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia