I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato marito e moglie del posto, entrambi sessantenni, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I coniugi nascondevano nella loro abitazione oltre cinquanta grammi di cocaina. Il sospetto degli agenti si è rivelato fondato e proprio per questo motivo, poco prima, si è proceduto ad una accurata perquisizione domiciliare. Marito e moglie, al termine del blitz, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento.